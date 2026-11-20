Mersin Üniversitesi, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamındaki etkinliklere 11 projeyle katıldı. İklim değişikliği, çevre yönetimi, sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm alanlarında hazırlanan bilimsel çalışmalar, etkinlik alanındaki stantlar ve dijital ekranlar aracılığıyla uluslararası katılımcılara tanıtıldı.

Antalya'da gerçekleştirilen COP31 etkinliklerinde Mersin Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan 11 farklı proje yer aldı. Disiplinler arası yaklaşımla geliştirilen çalışmalarda iklim dirençli tarım, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, döngüsel ekonomi, sıfır atık, ekosistemlerin korunması, kültürel miras ve dijital ofis uygulamaları gibi konular ele alındı. Üniversitenin farklı alanlardaki bilimsel araştırmaları, etkinlik kapsamında ziyaretçilerin incelemesine sunuldu.

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Etkinlikte Prof. Dr. Yağmur Uysal, 'İklim Dirençli Tarım İçin Tarımsal Atık Tabanlı Biyokömür Destekli Hidrojeller', Prof. Dr. Deniz Ayas, 'İklim Değişiminin Etkileri Altında Dönüşen Bir Ekosistem: Doğu Akdeniz', Prof. Dr. Nida Naycı ise 'An Interactive Design Lab for Coastal Climate Resilience' başlıklı projelerini tanıttı.

Prof. Dr. Meltem Uçar, 'Üniversiteler Forumu: Su ile İlgili Mirastan Öğrenerek İklim Değişikliğine Karşı Stratejiler Geliştirmek', Prof. Dr. Fatma İnce Çırak ise 'Üniversiteler İçin İklim Bilgisi ve Belge Yönetim Sistemi (UCIRMS)' adlı çalışmalarıyla organizasyonda yer aldı.

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İklim değişikliğinin çevresel ve toplumsal etkilerine yönelik hazırlanan projeler kapsamında Doç. Dr. Osman Orhan, 'İklim Değişikliği Altında Tarımın Sürdürülebilirliğinin Araştırılması: Akdeniz Bölgesi Örneği', Doç. Dr. Aydeniz Demir, 'Urban Heat and Soil Health in a Mediterranean City', Doç. Dr. Mutlu Yalvaç ise 'Beyond Waste Collection: The Role of Informal Recycling in Circular Economy and ZeroWaste Systems' başlıklı çalışmalarını sundu.

Organizasyonda ayrıca Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Sarıkaya Levent, 'Bolkar Dağı KonarGöçerleri: Doğayla Uyum İçinde Yaşayan Bir Kültürün İzinde', Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Güzel Değer, 'AgriSense AI: Su Verimliliği ve İklime Dayanıklı Tarım İçin Yapay Zeka Destekli Toprak Ön Analiz ve Karar Destek Sistemi', Öğr. Gör. Dr. Yazbahar Çetin Doğan ise 'Üniversiteler İçin İklim Dostu Dijital Ofis ve Sürdürülebilir Muhasebe Eğitim Ekosistemi (UCGOMECO)' başlıklı projeleriyle yer aldı.

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Projelerde Prof. Dr. Mehmet Ali Kurt, Doç. Dr. Esin Yalçın Kaplama, Doç. Dr. Uğur Değer, Öğr. Gör. Dr. Emrah Yıldız, Arş. Gör. Dr. Mehmet Özgür Çelik ve Öğr. Gör. Dr. Burcu Pekduyurucu araştırmacı olarak görev aldı. Çalışmalara öğrenci araştırmacı olarak Pelşin Mizgin Süer, İlker Yel, Dr. Ali Uyan, M. Fatih İlhan, Melike Arıcan, İrem Karakulah, Melda Nur Kaplan, Reyhan Reyhanoğlu, Zeynep Helin Çıtır, Gülşen Gülgün, Nurcan Esen ve Hanifi Güneş katkı sundu.

"Üniversitelerin bilimsel katkıları önem taşıyor"

Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve COP31 Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk, etkinlik boyunca akademisyenler ve öğrencilerle birlikte proje tanıtımlarına katıldı. İklim krizine karşı yürütülen disiplinler arası çalışmaların uluslararası platformlarda paylaşılmasının önemine dikkat çeken Öztürk, iklim değişikliğiyle mücadelede üniversitelerin bilimsel katkılarının önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

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Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar'ın, üniversitenin 11 farklı projeyle organizasyonda yer almasından duyduğu memnuniyeti de dile getiren Öztürk, bilimsel çalışmalara katkı sunan akademisyenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

İklim değişikliğinin çevresel, teknolojik, ekonomik ve toplumsal boyutlarını ele alan çalışmaların, akademisyenler ve öğrenciler açısından uluslararası iş birliği olanaklarının değerlendirilmesine de katkı sağladığı belirtildi.