Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir evden 2 kamyon çöp ve atık çıkarıldı.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi'nde yalnız yaşadığı belirlenen bir kişinin evinde temizlik yapılmasına yönelik talebi değerlendirdi.

Tek katlı müstakil evi kontrol eden ekipler, konutun farklı bölümlerinde çok sayıda çöp ve kullanılmayan eşya bulunduğunu belirledi.

Yapılan çalışmalarda evden 2 kamyon çöp ve atık çıkarıldı.

Çöp ve atıklar kamyona yüklenerek mahalleden uzaklaştırıldı.