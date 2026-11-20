Mersin'in Erdemli ilçesinde 18 Kasım günü akşam saatlerinde kaybolduğu bildirilen 76 yaşındaki kadının bulunması için ikinci günde de arama çalışması sürdü.

Edinilen bilgiye göre, Erdemli ilçesine bağlı Sinap Mahallesi sınırlarında bulunan Küçükfındık Yaylası'nda 76 yaşındaki Mümine Kılıç'tan haber alamayan yakınları durumu 18 kasım Çarşamba günü akşamüzeri yetkililere bildirdi. Kayıp ihbarının ardından yaylada arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara jandarma, AFAD, UMKE, Erdemli Belediyesi ekipleri, gönüllüler, vatandaşlar ve kadının yakınları katıldı. Aramalar yerleşim alanı içinde ve ormanlık alanlarda yoğunlaştı.

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Mahalle sakinlerinden Sadettin İlhan, tüm kurumların arama faaliyeti yürüttüğünü belirterek, "Şu an kayıp teyzemizi arıyoruz. Belediyemiz, bütün kurumlarımız, AFAD, Jandarma, UMKE, bütün kurumlar seferberlik halindeyiz. Şu an aramaya devam ediyoruz, inşallah iyi bir sonuç alır buluruz" dedi.

Hacıali Koçak ise kayıp kadının bulunması için herkesin seferber olduğunu dile getirdi. Ekiplerin kayıp kadını bulmak için bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor.