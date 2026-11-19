Mersin'de tır nehre devrildi
Mersin'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan tır nehre devrildi.
Giriş: 19.11.2026 - 22:55 Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan tır nehre devrildi.
Fevzi Çakmak Mahallesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 ABZ 952 plakalı harnup yüklü tır, kontrolden çıkarak Berdan Nehri'ne devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, sağlık ekiplerince olay yerinde ayakta tedavi edildi.
Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.
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