Mersin'in Akdeniz ilçesinde oto tamirhanesinde meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı, 6 araç ve oto parçaları hasar gördü.

Gündoğdu Mahallesi Mersinli Ahmet Bulvarı'ndaki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle yangının da çıktığı oto tamirhanesindeki 2 işçi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla iş yerinden çıkarılan yaralılar, ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Ekiplerin müdahalesiyle oto tamirhanesindeki yangın söndürüldü.

Kullanılamaz hale gelen iş yerindeki incelemede, 6 araç ile koltuklar, kaportalar ve motor aksamları ile çeşitli parçalar hasar gördü.

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- "Yer yerinden oynadı sanki"

Görgü tanığı esnaf Süleyman Atmaca, gazetecilere olay anını anlattı.

İş yerlerinde çalıştıkları sırada gürültüyü fark ettiklerini dile getiren Atmaca, "Aniden bir patlama sesi duyduk, yer yerinden oynadı sanki. Herhalde dükkanımız başımıza göçtü sandık. Kendimizi dışarı attık. Çevreye baktığımızda her yer duman altıydı. İçerideki arkadaşlarımıza ilk müdahaleyi yaptık, onları çıkardık. Daha sonra olay büyüdü." diye konuştu.