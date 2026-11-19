Mersin Üniversitesinde (MEÜ) denizcilik alanında eğitim gören öğrenciler sektörlerine simülasyon odaları ve dalga havuzunda aldıkları eğitimle hazırlanıyor.

MEÜ Denizcilik Fakültesinde eğitim alan geleceğin denizcileri sektörlerine hazır şekilde hazırlanmak amacıyla fakülte bünyesindeki modern eğitim alanlarında uygulamalı çalışmalara katılıyor.

Öğrenciler, fakülte bünyesinde bulunan 8 simülasyon odasında gemi yönetme, yapay rüzgar ve dalga üreten havuzda ise denizlerde karşılaşabilecekleri olumsuzluklara karşı eğitim alıyor.

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, gazetecilere, MEÜ Denizcilik Fakültesinin sadece bir okul değil tam donanımlı denizcilik üssü olduğunu söyledi.

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Fakültenin Türkiye'nin denizcilik sektörüne en nitelikli kaptanları ve uzmanları yetiştirmek üzere hizmet verdiğini ifade eden Yaşar, fakültenin simülatörler ve dalga havuzuyla ön plana çıktığını kaydetti.

Fakültelerinde Uluslararası Denizcilik Örgütü standartlarında 8 simülasyon odasının bulunduğunu vurgulayan Yaşar, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimiz, 'Tam Görev Köprüüstü', 'Radar' ve 'Sıvı Yük' simülatörlerimiz sayesinde, daha mezun olmadan gerçek bir gemiyi devasa okyanuslarda yönetiyormuş gibi birebir eğitim alıyorlar. Bir diğer büyük gurur kaynağımız ise 25 metre uzunluğunda ve 5 metre derinliğe ulaşan eğitim ve dalga havuzumuzdur. Bu havuzda yer alan rüzgar fanları ve dalga motorlarıyla, gerçeğe birebir uygun fırtına şartları oluşturabiliyoruz. Gençlerimiz henüz birinci sınıftan itibaren bu havuzda zorlu deniz şartlarına karşı eğitim alıyor ve denizlere tam hazır hale geliyorlar."

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Bu tesisin eğitim kalitelerini dünya standartlarına taşıdığına dikkati çeken Yaşar, "Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu güçlü vizyon ve 'Mavi Vatan' ülküsü doğrultusunda denizlerimizde söz sahibi olacak, donanımlı ve vatansever gençler yetiştirmeyi en büyük görevimiz kabul ediyoruz." diye konuştu.

Yaşar, bu hedefte yollarını aydınlatan ve desteklerini kurumlarından hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.