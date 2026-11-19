Mersin'in Erdemli ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolduğu bildirilen 76 yaşındaki kadının bulunması için gece saatlerinden bu yana arama çalışmaları sürdürülüyor.

Edinilen bilgiye göre, Erdemli ilçesine bağlı Sinap Mahallesi sınırlarında bulunan Küçükfındık Yaylasında 76 yaşındaki Mümine Kılıç'tan haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. Dün akşamüzeri yapılan kayıp ihbarının ardından gece saatlerinde bölgede arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara jandarma, AFAD, UMKE, AKUT, Erdemli Belediyesi ekipleri, gönüllüler, vatandaşlar ve kadının yakınları katıldı. Erdemli Belediyesinin 30 kişilik ekiple destek verdiği bölgede, kayıp kadının bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

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"Tek temennimiz sağ salim bulup ailesine teslim etmek"

Erdemli Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Sorumlusu Ali Çarpar, çalışmaların gece saatlerinden bu yana devam ettiğini belirterek, "Gece saatlerinden beri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Erdemli Belediyesi olarak 30 kişilik bir ekiple jandarma, AFAD ve UMKE ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Tek temennimiz kendisini sağ salim bulup ailesine teslim etmek" dedi.