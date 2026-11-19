Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'tan mahalle ziyareti
Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, mahalle ziyaretinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Giriş: 19.11.2026 - 11:36 Güncelleme:
Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, mahalle ziyaretinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Aktaş, programı kapsamında Akdeniz ilçesi Kiremithane Mahallesi'ni ziyaret etti.
Mahalle muhtarı Doğan Bilyeli ile görüşen Aktaş, ardından esnaf ve vatandaş ziyaretinde bulundu.
Aktaş, bir araya geldiği esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.
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