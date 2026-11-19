Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından, orman emvali taşıyan araçlara yönelik denetim yapıldı. Orman ürünlerinin mevzuata uygun şekilde taşınmasını sağlamak ve kaçak nakliyatın önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen kontrollerde, araçların taşıdığı orman ürünleri ile sevk belgeleri incelendi.

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