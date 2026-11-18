Mersin'de kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil ile B.K. idaresindeki kamyonet, Çamtepe Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobildeki Ayfer Evran'ın (46) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ağır yaralanan Ö.E. ile P.O, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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