Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yıpranan ve kısmi zarar gören yol, kaldırım ve sokaklarda yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, belirlenen program ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda farklı mahallelerde asfalt yama, kilit taşı ve kaldırım çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ulaşım konforunun artırılması ve mahallelerde yaşanan yol sorunlarının giderilmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Sahada yapılan tespitlerin yanı sıra muhtarlar ve vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendiren ekipler, ihtiyaç duyulan noktalarda bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor.

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Mahallelerde farklı çalışmalar yapılıyor

Çalışmalar kapsamında Üç Ocak Mahallesi'ndeki 5421, 5422, 5423, 5424 ve 5425 sokaklarda asfalt yama çalışması gerçekleştirildi. Bahçe Mahallesi 4618 Sokak ile Yeni Mahalle 5326 Sokakta da asfalt yama çalışmaları tamamlandı.

Güneş Mahallesi'nde ise 5859 ve 5871 sokaklarda bulunan kilit taşlarında tamirat çalışması yapıldı. Ekipler, bozulan ve kullanıma bağlı olarak zarar gören bölümlerde onarım gerçekleştirerek yolları yeniden kullanıma uygun hale getirdi.

Bordür ve kasisler de yenileniyor

Fen İşleri ekipleri, Camili Mahalle Meydanı çevresinde bordür taşlarına yönelik çalışma yaparken, meydanın dış cephe boyama çalışmalarını da gerçekleştirdi.

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Karacailyas Mahallesi'nde ise kısmi olarak zarar gören veya yerinden ayrılan kasisler ekipler tarafından sökülerek yeniden düzenlendi. Kasisler, daha sağlam şekilde yola sabitlenerek ulaşım güvenliğinin artırılması amaçlandı.

Akdeniz Belediyesi ekiplerinin, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan mahallelerde yol, kaldırım ve diğer altyapıya yönelik bakım ve onarım çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.