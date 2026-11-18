Mersin'in Tarsus ilçesinde, başrollerini Selçuk Yöntem ve Süleyman Kabaali'nin paylaştığı 'Danalar ve İnsanlar' filminin çekimleri devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Sinema Ofisi'nin destek verdiği filmin yönetmenliğini Fikret Reyhan, görüntü yönetmenliğini ise Gökhan Tiryaki üstleniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini sinema sektörüyle buluşturarak Mersin'in film platosu haline gelmesine katkı sunmayı hedefliyor. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren 'Mersin Sinema Ofisi', kentte film ve dizi çekmek isteyen yapımlara lojistik destekten mekan seçimine, saha koordinasyonundan resmi izin süreçlerine kadar birçok alanda yardımcı oluyor. Bu kapsamda, yönetmenliğini Fikret Reyhan'ın üstlendiği 'Danalar ve İnsanlar' filminin çekimleri Tarsus ilçesinde sürüyor. Doğal atmosferi ve tarihi dokusuyla dikkat çeken ilçede gerçekleştirilen çekimlerle, Mersin'in sinema sektöründeki potansiyelinin değerlendirilmesi amaçlanıyor.

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"Film ekiplerine elimizden gelen desteği sunuyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daires Başkanlığına bağlı Kent Katılımı ve Sivil Toplumla İlişkiler Şube Müdürlüğünde görev yapan Şube Şefi Funda İpek Akar, Tarsus ve Mersin'in tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle sinema sektörü açısından önemli bir potansiyel taşıdığını belirtti. Bölgenin doğal bir film platosu haline gelmesini hedeflediklerini ifade eden Akar, "Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi Sinema Ofisi olarak bunu güçlendirip büyütüp desteklemeye devam edeceğiz. Gelen film ekiplerimize öncelikle geldikleri zaman burada rahat film çekmeleri için elimizden gelen desteği sunuyoruz. Lojistik destekten mekan seçimine, saha koordinasyonundan resmi izinlere kadar birçok alanda film ekibiyle beraber olmaya devam ediyoruz. 'Danalar ve İnsanlar' film ekibinin yolu açık olsun" dedi.

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"Her şey çok doğal, samimi, içten"

Filmin başrol oyuncularından Selçuk Yöntem, çekimlerin oldukça iyi devam ettiğini belirterek, "Benim için çok değişik bir atmosfer. Uzun zamandır böyle bir atmosferde bir çekim yapmamıştım. Yıllar sonra yapıyorum. Her şey çok doğal, samimi, içten. Senaryomuz, yönetmenimiz, görüntü yönetmenimiz çok iyi" diye konuştu.

Mersin Sinema Ofisinin çalışmalarını da değerlendiren Yöntem, "İnsanların sosyal yaşamda birbirleriyle sanatla birleşmeleri, hayatı paylaşmaları gerekiyor. Onun için ben çok olumlu buluyorum, kutlarım. İnşallah daha geniş ve yayılımlı olup daha geniş kitlelere hitap edersiniz. Sinema, tiyatro, sanat için yapılan her şeyi destekliyorum ve saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

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"Mersin'in daha çok sinema yapmasını sağlar"

Filmin görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki ise Mersin Sinema Ofisinin dünyadaki örneklerine benzer şekilde film yapımlarına destek sağladığını belirtti. Sinema ofislerinin uluslararası yapımların jeneriklerinde de yer aldığını ifade eden Tiryaki, "Bence Mersin Sinema Ofisi bu anlamda başarılı ülkelerin yaptığı bir örneği ülkemizde uygulamış oluyor. Doğru bir hareket. Bravo, tebrik ediyorum. Pek alışık olmadığımız, ileri derecede düşünceli bir şey. Bu Mersin için de harika. Sinemacıları destek aldığı yerlere çeken bir uygulama. Mersin'in daha çok sinema yapmasını sağlar. Belediyenin de böyle bir karar alması çok doğru" dedi.