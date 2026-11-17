Kaza, saat 15.00 sıralarında Mersin-Antalya kara yolu Yenikaş mevkisinde meydana geldi. Onur Kara yönetimindeki beton mikseri, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkıp uçurumdan denize yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, hurdaya dönen araçtaki Kara'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kara'nın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

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