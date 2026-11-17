Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "İtalyan Ezgileriyle Bir Akşam" konserini sanatseverlerle buluşturacak.

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