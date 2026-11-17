Mersin Devlet Opera ve Balesinden "İtalyan Ezgileriyle Bir Akşam" konseri
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "İtalyan Ezgileriyle Bir Akşam" konserini sanatseverlerle buluşturacak.
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "İtalyan Ezgileriyle Bir Akşam" konserini sanatseverlerle buluşturacak.
MDOB'un açıklamasına göre, İtalyan müziğinin melodilerini sahneye taşıyacak konser, 19 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.
Piyanoda Artem Reutov'un performans sergileyeceği konserde, soprano Ayşegül Devrim Dinçer, mezzo soprano Nihan Çetin Aydın, tenor Sezgin Hamızoğlu ve bariton Mehmet Erkoç sahne alacak.
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