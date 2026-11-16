Estetik operasyonla izini kaybettirmeye çalıştı, polis yine buldu Hakkında hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 101 dosya bulunan ve 15 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasıyla aranan şahıs Mersin'de yakalandı Firari hükümlünün tanınmamak için estetik operasyon geçirdiği ve başkaları adına kiralanan dairelerde saklandığı ortaya çıktı

Hakkında hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 101 dosya bulunan ve 15 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasıyla aranan firari, Mersin polisi tarafından yakalandı. Firari hükümlünün tanınmamak için estetik operasyon geçirdiği ve başkaları adına kiralanan dairelerde saklandığı ortaya çıktı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından hakkında 101 dosya bulunan ve 15 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan R.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin yakalanmamak için kayıtlı adreslerini kullanmadığını ve sık sık başkaları adına kiralanan dairelerde saklandığını belirleyen ekipler, R.B.'nin tanınmamak amacıyla yüzünden estetik operasyon geçirdiğini de tespit etti. Şüphelinin izini süren ekipler, yabancı uyruklu kız arkadaşı A.M.'yi de incelemeye aldı. Yapılan saha çalışmaları sonucunda A.M.'nin kayıt dışı olarak ikamet ettiği adres belirlendi. Adres çevresinde tedbir alan ekipler, düzenledikleri operasyonla R.B.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

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Öte yandan, şahsı sakladığı değerlendirilen A.M. hakkında ise Türk Ceza Kanunu'nun 283. maddesi kapsamında suçluyu kayırma suçundan işlem yapıldı.