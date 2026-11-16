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        Mersin'de hapis cezasıyla aranan hükümlü arkadaşının evinde yakalandı

        Mersin'de hakkında hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü, saklandığı arkadaşının ikametinde yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 22:21 Güncelleme:
        Mersin'de hapis cezasıyla aranan hükümlü arkadaşının evinde yakalandı

        Mersin'de hakkında hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü, saklandığı arkadaşının ikametinde yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "dolandırıcılık" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında 101 dosya bulunan ve 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan R.B'nin yakalanmasına yönelik çok yönlü çalışma yürüttü.

        - Tanınmamak için estetik yaptırmış

        Ekipler, firari hükümlünün sık sık başkaları adına kiralanan dairelerde saklandığını ve tanınmamak için yüzünden estetik operasyon geçirdiğini tespit etti.

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        Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, R.B'nin kız arkadaşı olan yabancı uyruklu A.M'nin adresini belirledi.

        İkamete operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakaladı.

        Öte yandan, A.M. hakkında "suçluyu kayırma" suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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