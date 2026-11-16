Tarsus'ta kadınlar el emeği ürünlerini kazanca dönüştürüyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye tarafından hayata geçirilen 'Kadın Var, Üretim Var, Kazanç Var' projesi kapsamında kadınlar, el emeği ürünlerini kurulan stantlarda satışa sunarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Tarsus Belediyesi tarafından kadınların üretime katılımını desteklemek amacıyla 2024 yılında başlatılan 'Kadın Var, Üretim Var, Kazanç Var' projesi devam ediyor. Proje kapsamında her cuma İnsan Hakları Meydanında kurulan stantlarda kadınlar, evlerinde hazırladıkları el emeği ürünleri vatandaşlarla buluşturuyor. Ürünlerini aracısız olarak satışa sunma imkanı bulan kadınlar, elde ettikleri gelirle aile ekonomilerine katkıda bulunuyor.

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Kadınların ekonomik hayatta daha aktif rol almasını ve kendi gelirlerini elde etmesini amaçlayan proje, üretici kadınlara düzenli satış yapma imkanı sunuyor. Projeden yararlanmak ve stant açmak isteyen kadınların ‘Alo 153 TİM' hattı üzerinden başvuru ve detaylı bilgi alabilecekleri belirtildi.