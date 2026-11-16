Mersin'de 1 haftada 1086 araç trafikten menedildi

Aynı tarihlerde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince yapılan çalışmalarda da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan veya aranan 1072 kişi yakalandı.

Denetimlerde 138 bin 116 aracı kontrol eden ekipler, eksiklik tespit edilen 1086 aracı trafikten menetti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.