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        Mersin'de yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı

        Mersin'de yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 16:29 Güncelleme:
        Mersin'de yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı

        Mersin'de yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "nitelikli dolandırıcılık" ve "yasa dışı bahis" suçlarına karışanlara yönelik Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

        Bu kapsamda, sigorta acentesi aracılığıyla 50 kişiyi 3 milyon 800 bin lira dolandırdıkları iddia edilen 11 şüphelinin kimliği belirlendi.

        Çalışmalarda, 5 zanlının ise yasa dışı bahis sitesi panelleri yönettikleri, ücret karşılığında banka hesabı topladıkları ve bu hesaplara gelen transferleri gerçekleştirdikleri tespit edildi.

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        Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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