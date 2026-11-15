Denetim esnasında motosikletin çarptığı polis yaralandı

Ekip arkadaşlarının ihbarıya kaza yerine ulaşan sağlık ekibi, yaralı polise ilk müdahalede bulundu. Bilinci açık olan M.Y., Erdemli Devlet Hastanesi acil servisine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Alınan bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Limonlu Mahallesi’nde Mersin Antalya D400 Karayolu'nun Mersin istikametinde meydana geldi. Plakasız motosikleti ile Mersin istikametinde ilerleyen A.A.U., Limonlu Köprüsü yakınlarında trafik denetiminde görevli polis memuru M.Y.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen polis memuru başından yaralandı.

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