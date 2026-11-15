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        Denetim esnasında motosikletin çarptığı polis yaralandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde trafik denetimi esnasında motosikletin çarptığı polis memuru başından yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 13:13 Güncelleme:
        Denetim esnasında motosikletin çarptığı polis yaralandı

        Mersin’in Erdemli ilçesinde trafik denetimi esnasında motosikletin çarptığı polis memuru başından yaralandı.

        Alınan bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Limonlu Mahallesi’nde Mersin Antalya D400 Karayolu'nun Mersin istikametinde meydana geldi. Plakasız motosikleti ile Mersin istikametinde ilerleyen A.A.U., Limonlu Köprüsü yakınlarında trafik denetiminde görevli polis memuru M.Y.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen polis memuru başından yaralandı.

        Ekip arkadaşlarının ihbarıya kaza yerine ulaşan sağlık ekibi, yaralı polise ilk müdahalede bulundu. Bilinci açık olan M.Y., Erdemli Devlet Hastanesi acil servisine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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