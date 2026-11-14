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        Mersin'de uyuşturucu operasyonları: 10 tutuklama

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ve polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti suçundan yakalanan 10 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 17:52 Güncelleme:
        Mersin'de uyuşturucu operasyonları: 10 tutuklama

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ve polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti suçundan yakalanan 10 şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen şüphelilere tek tek operasyon yapıldı. Operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı, üstlerinde ve adreslerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda esrar, metamfetamin, sentetik uyuşturucu, bonzai, uyuşturucu hap, 2 adet, ruhsatız tabanca, 4 adet şarjör, hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 40 bin TL ele geçirildi.

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        Emniyet ve jandarmada işlemleri tamamlanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi,1'i ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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