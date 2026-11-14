Akdenizli kadınlar belediyenin kurslarıyla kendi işlerinin patronu oluyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi bünyesindeki Kültür ve Sanat Evlerinde düzenlenen meslek edindirme ve el sanatları kurslarına katılan kadınlar, aldıkları eğitimleri kendi iş yerlerini açarak kazanca dönüştürüyor. Çilek Mahallesi’nde yaşayan Zahide Kent ve Ayşe Ertaş da belediyenin kurslarında öğrendikleri dikiş ve el sanatlarını mesleğe dönüştürerek kendi işlerinin patronu oldu.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kültür ve Sanat Evleri, kadınların meslek edinmelerine, yeteneklerini geliştirmelerine ve ekonomik hayata daha güçlü şekilde katılmalarına katkı sunuyor. Ücretsiz kurslarda eğitim alan kadınlar, öğrendikleri becerileri üretime dönüştürerek aile bütçelerine de katkı sağlıyor.

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Bu kapsamda Çilek Mahallesi’nde yaşayan 50 yaşındaki Zahide Kent ile 40 yaşındaki Ayşe Ertaş, Akdeniz Belediyesi Çilek Mahallesi Kültür ve Sanat Evinde aldıkları el sanatları ve dikiş eğitimlerinin ardından kendi iş yerlerini açtı. Kadınlar, burada günlük kıyafetlerin yanı sıra yöresel giysiler de hazırlayarak müşterilerden gelen siparişleri karşılıyor.

Kurslarda öğrendiklerini mesleğe dönüştürdüler

Kültür ve Sanat Evinde aldıkları eğitimlerin kendilerine önemli katkılar sağladığını belirten Kent ve Ertaş, öğrendikleri dikiş ve el sanatlarını iş hayatına taşıdı. Hazırladıkları ürünlerin çevre sakinlerinden ilgi gördüğünü ifade eden kadınlar, gelen siparişleri yetiştirmek için yoğun şekilde çalışıyor.

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Üretim yaparak hem mesleki becerilerini geliştiren hem de gelir elde eden kadınlar, kendi ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirirken aile bütçelerine de katkıda bulunuyor.

Beşikci, üreten kadınları ziyaret etti

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci de aldıkları eğitimleri kendi iş yerlerini açarak değerlendiren Zahide Kent ve Ayşe Ertaş’ı iş yerlerinde ziyaret etti. Kadınlarla sohbet eden Beşikci, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kadınların meslek edinerek üretime katılmasının ve ekonomik hayatta daha güçlü şekilde yer almasının önemine dikkat çeken Beşikci, kadınların ortaya koyduğu emek ve girişimcilikten dolayı Kent ve Ertaş’ı tebrik etti.

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11 Kültür ve Sanat Evi kadınlara destek oluyor

Akdeniz Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren 11 Kültür ve Sanat Evinde düzenlenen kurslar, kadınlara meslek edinmenin yanı sıra sosyalleşme, yeni arkadaşlıklar kurma ve yeteneklerini geliştirme imkanı da sunuyor.

Belediye, kadınların üretime katılmalarını, meslek sahibi olmalarını ve ekonomik hayatta daha aktif rol üstlenmelerini destekleyen çalışmalarını sürdürüyor.