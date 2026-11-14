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        Mersin'de süpürdüğü yapraklarla desenler oluşturuyor, süslediği aracıyla çocukları sevindiriyor

        Mersin'de belediyede temizlik personeli süpürdüğü yapraklarla kalp ve çiçek figürleri oluşturarak sokaklarda renkli görüntüler ortaya çıkarıyor. Milli bayramlarda temizlik aracını Türk bayrakları ve balonlarla süsleyerek çocuklara çeşitli hediyeler dağıtan temizlik personelinin yaptığı çalışmalar vatandaşların da takdirini kazanıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 10:09 Güncelleme:
        Mersin'de süpürdüğü yapraklarla desenler oluşturuyor, süslediği aracıyla çocukları sevindiriyor

        Mersin'de belediyede temizlik personeli süpürdüğü yapraklarla kalp ve çiçek figürleri oluşturarak sokaklarda renkli görüntüler ortaya çıkarıyor. Milli bayramlarda temizlik aracını Türk bayrakları ve balonlarla süsleyerek çocuklara çeşitli hediyeler dağıtan temizlik personelinin yaptığı çalışmalar vatandaşların da takdirini kazanıyor.

        Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan Adem Yılmaz (43), yaklaşık 12 yıldır kentin temizliği için çalışıyor. Mesleğinin ilk 5 yılında caddeleri süpüren, son 7 yıldır ise temizlik aracı operatörü olarak görev yapan Yılmaz, günlük işlerinin yanı sıra yaptığı farklı çalışmalarla dikkat çekiyor. Özellikle mola verdiği zamanlarda süpürdüğü yaprakları bir araya getirerek kalp, çiçek ve çeşitli figürler oluşturan Yılmaz, sokaklarda dikkat çekici görüntüler ortaya çıkarıyor. Yapraklardan hazırladığı desenler çevredeki vatandaşların ilgisini çekerken, bazı vatandaşlar da figürlerle hatıra fotoğrafı çektiriyor.

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        Milli bayramlarda çocukları sevindirmek için de çeşitli etkinlikler gerçekleştiren Yılmaz, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 10 Kasım gibi özel günlerde temizlik aracını Türk bayrakları ve balonlarla süslüyor. Aracını gördüklerinde kendisine el sallayan çocuklara çikolata, şeker, balon ve Türk bayrağı dağıtan Yılmaz, bu çalışmaları gönüllü gerçekleştiriyor. Çocukların yüzünde tebessüm oluşturmayı amaçlayan Yılmaz, aynı zamanda çevre temizliği konusunda farkındalığa dikkat çekmiş oluyor.

        "Yapraklarla kalp figürleri oluşturuyoruz"

        Yaklaşık 12 yıldır belediyede çalıştığını belirten Adem Yılmaz "5 yıl boyunca süpürgeyle caddeleri süpürdüm. Ondan sonra operatörlüğe geçtik. Caddelerde bazen çok yaprak döküldüğü zaman onları alıp kalp figürleriyle çevremize güzel bir obje bırakıyoruz. İnsanlar da beğeniyor, onlarla resim çekiniyorlar ve bu benim hoşuma gidiyor" dedi.

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        Çocukların temizlik aracını gördüklerinde sevinerek el salladıklarını anlatan Yılmaz, "O gün bugündür de tabii ki caddelerde çocuklar bizleri, aracı görünce el sallıyorlar, seviniyorlar. Ben de çocukların doğal güzelliğini bozmamak için onlara çikolata, balon, şeker, bazen bayrak dağıtımı yaparak gönüllerine dokunmak istiyorum. Araç süsleme işi de 10 Kasım'da, 29 Ekim'de, 30 Ağustos'ta, 23 Nisan'da çocuklarımızın ilgi odağını daha çok artırmak ve o günlerin daha özel kılınması için bayrak, balon, çikolata ve şeker türü şeyler dağıtıyoruz. Bunu ben kendi isteğimle yapıyorum. Şeker Bayramı'nda da ayrıyeten çocuklara şeker ve balon dağıtabiliyorum" diye konuştu.

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        "Amacım çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak"

        Çalışmalarıyla çocuklara çevre temizliği bilinci kazandırmak istediğini ifade eden Yılmaz, "Buradaki amacım bir farkındalık oluşturmak. Çocukların aracımızı gördüğünde temizlik aracı olduğunu bilmeleri ve aynı zamanda yediği, içtiği herhangi bir kap veya poşeti yere atmama farkındalığı oluşturmak. Çocukların ve ailelerin tepkileri gayet hoş karşılanıyor. Herkes çok teşekkür ediyor böyle bir temsili gördükleri zaman, alkış ediyorlar. O da benim hoşuma gidiyor" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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