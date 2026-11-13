Mersin Kenti Edebiyat Ödülü Sema Kaygusuz'a verildi

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) öncülüğünde bu yıl 19'uncusu düzenlenen Mersin Kenti Edebiyat Ödülü, yazar Sema Kaygusuz'a verildi. Törende duygusal anlar yaşayan Kaygusuz, "Bugün, kendimi kendi Türkçemin içine kök salmış gibi hissettim. Böyle bir duyguyu ilk kez yaşıyorum" dedi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Konferans Salonunda gerçekleştirilen 19. Mersin Kenti Edebiyat Ödül Töreni, edebiyat dünyasından isimleri ve davetlileri bir araya getirdi. Türkiye'de kent adına verilen tek edebiyat ödülü olma özelliği taşıyan ödüle, bu yıl hikaye, roman ve deneme türlerindeki eserleriyle tanınan Sema Kaygusuz layık görüldü. İnsanı, doğayı, toplumsal belleği ve medeniyetin yol açtığı etik sorunları özgün anlatımıyla ele alan Kaygusuz'a ödülü, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Yıldızgörer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Aktoğ ve Meclis Başkan Yardımcısı Ahmet Aktaş tarafından takdim edildi.

REKLAM

"Tüm düşüncelere kucak açan bir ödül"

Törende konuşan MTSO Başkanı Serdar Yıldızgörer, edebiyatın toplumların ortak hafızasını yaşatan önemli bir değer olduğunu belirterek, "Edebiyat, sadece güzel sözler söyleme sanatı değil, aynı zamanda bir milletin hafızasını diri tutan, acılarını paylaşarak azaltan ve yarınlara umutla bakmasını sağlayan en köklü zemindir" dedi.

Kaygusuz'un eserlerine de değinen Yıldızgörer, "Değerli yazarımız Kaygusuz'u, eserlerinde tam da bu ruhu yaşatan, tüm farklılıklarıyla Anadolu kültürünü bir bütün olarak gören bir vicdanın sesi olarak görüyoruz. Kaygusuz'un eserleri, bizlere rasyonel aklın inanç ve kültür değerlerimizden gelen o sarsılmaz vicdanla birleştiğinde gerçek edebiyatın ve insanın nasıl ortaya çıktığını gösteriyor. İdeolojilerin üstünde duran, sevgiyi, hakkı ve hakikati arayan bu asil edebiyat anlayışı, bizim yerelden küresele uzanan kalkınma rotamızın da en büyük ilham kaynağıdır" diye konuştu.

REKLAM

Ödülün farklı düşünceleri kucaklayan bir anlayışla sürdürülmesini istediklerini belirten Yıldızgörer, "Mersin Kenti Edebiyat Ödülünde arzumuz, bu değerli ödülü tek bir dünya görüşünde, tek bir düşüncede kaybolan bir ödül değil, tüm düşüncelere kucak açan, farklı fikirleri dinleyen, doğruyu, hakkı, hakikati ayrımsız kabul ve takdir eden bir ödül olarak geleceğe taşımaktır" ifadelerini kullandı.

"Bugün kendimi kendi Türkçemin içine kök salmış gibi hissettim"

Ödül töreninde konuşan yazar Sema Kaygusuz ise törende yaşadığı duyguları paylaşarak, "Şimdi çok duygulandım. Üstünüze afiyet, böyle ürpertiler yaşadım, çok şükür. Bilmiyorum, Fransa'da böyle küçük bir tören olmuştu. Balkanika Edebiyat Ödülünü almıştım. Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü de benim için çok değerli bir ödüldü. Ama bugünkü kadar hiç ürpermemiştim. Bugün, kendimi kendi Türkçemin içine kök salmış gibi hissettim. Böyle bir duyguyu ilk kez yaşıyorum" dedi.

REKLAM

Ödülün kendisine yeni sorumluluklar yüklediğini belirten Kaygusuz, "Ben, geçmişte yaptıklarım ve ettiklerim dolayısıyla ödüllendirilmeyi kabul edebilen bir bilgiye sahip değilim. Yani bu ödül bana yine bir borç, yine bir sorumluluk, yine geleceğe yönelik bir yük getiriyor. Benim bu ödülü hak etmem gerekiyor. Bu ödülü hak etmek için üç kat, dört kat daha fazla yük almam gerekiyor" diye konuştu.

Edebiyatın insan hayatındaki önemine değinen Kaygusuz, "Edebiyatı bu kadar dışarıda, bu kadar kültürel ve sanatsal bir nesne olarak gördükçe edebiyatla aramıza mesafe koyuyor, ona karşı yabancılaşıyoruz. Oysa edebiyat performatif bir şey değildir. Bir gösteri değildir" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Kaygusuz, ödülün yıllardır sürdürülmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Tören, ödül takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.