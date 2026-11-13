Mersin'de Dünya Diyabet Günü kapsamında sağlık taraması yapıldı

Sağlık ekipleri, vatandaşlara aile hekimlerine başvurarak diyabet taramalarını yaptırmaları, aşırı susama ve sık idrara çıkma gibi belirtilerde kan şekeri ölçtürmeleri, sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmeleri ve tedavilerini aksatmamaları konusunda bilgi verdi.

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