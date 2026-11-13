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        Mersin'de 'Her Mahalle Bir Mersin' projesi kapsamında vatandaşlarla buluşuldu

        Mersin Valiliği tarafından 12 kurumun katılımıyla hayata geçirilen 'Her Mahalle Bir Mersin' projesi kapsamında Akdeniz ilçesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Programda konuşan Mersin Valisi Atilla Toros, "12 kurumumuz vatandaşlarımıza kamu hizmetini, nasıl bir kamu hizmeti ilettiklerini kendi ayaklarına gelerek, vatandaşlarımızın bize gelmesini beklemeden kurumlarımız mahallelerimize direkt gelerek, kendilerine burada kamu hizmetlerini anlatan, beklenti dinleme, talep dinleme, gerekiyorsa başvuru ve kayıt alma gibi birçok hizmeti burada ifade etmeye çalışıyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 17:01 Güncelleme:
        Mersin'de 'Her Mahalle Bir Mersin' projesi kapsamında vatandaşlarla buluşuldu

        Mersin Valiliği tarafından 12 kurumun katılımıyla hayata geçirilen 'Her Mahalle Bir Mersin' projesi kapsamında Akdeniz ilçesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Programda konuşan Mersin Valisi Atilla Toros, "12 kurumumuz vatandaşlarımıza kamu hizmetini, nasıl bir kamu hizmeti ilettiklerini kendi ayaklarına gelerek, vatandaşlarımızın bize gelmesini beklemeden kurumlarımız mahallelerimize direkt gelerek, kendilerine burada kamu hizmetlerini anlatan, beklenti dinleme, talep dinleme, gerekiyorsa başvuru ve kayıt alma gibi birçok hizmeti burada ifade etmeye çalışıyoruz" dedi.

        Mersin Valiliği koordinesinde yürütülen 'Her Mahalle Bir Mersin' projesi kapsamında Akdeniz ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi'ndeki Gazipaşa Ortaokulunda program gerçekleştirildi. 12 kurumun katılımıyla düzenlenen programda çeşitli etkinlikler yapıldı. Kurumların açtığı stantlarda vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

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        Program kapsamında Mersin Valisi Atilla Toros'un başkanlığında vatandaşlarla istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda mahalle sakinleriyle bir araya gelen Vali Toros, talep ve önerilerini dinledi. Program alanındaki stantları da gezen Toros, kurum yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        "Vatandaşlarımızın bize gelmesini beklemeden mahallelerimize gidiyoruz"

        İstişare toplantısı öncesinde 'Her Mahalle Bir Mersin' projesine ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mersin Valisi Atilla Toros, "12 kurumumuz vatandaşlarımıza kamu hizmetini, nasıl bir kamu hizmeti ilettiklerini kendi ayaklarına gelerek, vatandaşlarımızın bize gelmesini beklemeden kurumlarımız mahallelerimize direkt gelerek, kendilerine burada kamu hizmetlerini anlatan, beklenti dinleme, talep dinleme, gerekiyorsa başvuru ve kayıt alma gibi birçok hizmeti burada ifade etmeye çalışıyoruz. Eğitimden sosyal hizmetlere, güvenlikten sağlığa kadar birçok alanda 12 tane kurumumuz burada hep birlikte hareket ediyoruz" dedi.

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        "Mahallelerimizin sorunlarını ve çözümlerini konuşuyoruz"

        Programın işleyişine ilişkin bilgi veren Toros, "İlk gezici kütüphane ile başlıyoruz. Sabah 09.00'da gezici kütüphanemiz buradaydı. 11.00'de de bizim stantlarımızı açıyoruz. Kamu kurumlarımız burada, vatandaşlarımıza doğrudan kendilerini ifade etme şansı buluyorlar. Kamu kurum ve kuruluşlarımız kamu hizmetlerini gerektiği gibi haklıyla ve layıkıyla yerine getirmek için ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar. Ama mahallemizde doğrudan bunları anlatma, doğrudan vatandaşlarla buluşturma imkanı bulabildiğimiz için bu anlamda çok da biz memnun oluyoruz. Bir vali yardımcımız vasıtasıyla koordine ettiğimiz, kaymakamlarımız vasıtasıyla da yerinde takip ettiğimiz bu uygulamada iki faz var. Birinci fazı kamu kurumlarımızın kendi faaliyetlerini tanıttıkları bir faz. Arkasından da saat 15.00 gibi de her mahallemizde olduğu gibi burada da mahallemizin sorunlarını ve çözümlerini konuştuğumuz, vatandaşlarımızla konuştuğumuz talepleri doğrudan vatandaşlarımızın dile getirmesine imkan tanıyan bir platform oluşturuyoruz. Bunu da şu ana kadar çok ciddi faydasını gördük" diye konuştu.

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        Vatandaşların taleplerinin değerlendirildiğini belirten Toros, "Bir kamu hizmetini gerektiğinde biz tarif etmiş oluyoruz. Bir kamu hizmeti beklentisi varsa onu anlamış oluyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarımız onu yerine getirmek için çaba sarf ediyorlar. Yerine getirilen taleplerle alakalı görüşümüzü mutlaka ifade ediyoruz. Yerine getirilemeyecek taleplerle alakalı da neden olmadığı ile alakalı da ayrıntılı bir şekilde vatandaşlarımıza onu anlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

        "Her mahallemize bir enerji getirdiğini görüyoruz"

        Proje kapsamında vatandaşların çeşitli konularda bilgilendirildiğini de aktaran Toros, "Burada kamu kurum ve kuruluşlarımızdan özellikle zaman zaman dolandırıcılık gibi, bağımlılıkla mücadele gibi birtakım meselelerde dikkat çekilmek istenen hizmetler varsa onları da kamu kurum ve kuruluşlarımız açmış oldukları stantlarla kendileri ifade ediyorlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın bir hizmeti varsa vatandaşlarla alakalı yeni bir hizmeti varsa örneğin koruyucu aileyle alakalı bir farkındalık oluşturmak istiyorsa bunlara da ifade etme şansını buluyorlar. O anlamda da yapmış olduğumuz faaliyetin her bir mahallemize bir enerji getirdiğini, hakikaten olumlu bir etki oluşturduğunu da görmekten memnuniyet duyuyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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