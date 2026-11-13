Mersin'deki silahlı saldırıda ölü sayısı 2'ye yükseldi: Çift yeni düğün yapmıştı

Mersin'in Erdemli ilçesinde dün gece meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Suriye uyruklu Anna'nın bir ay önce düğün yaptığı, resmi nikah işlemlerinin sürdüğü Hasan Sevindik de, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saat 20.00 sırlarında Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde D400 kara yolu kenarında bulunan iş yerlerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerlerinin yoğun olarak bulunduğu bölgede M.F.G. (30) kaldırımda yürüyerek yanında otomobilde getirdiği tüfekle çevreye ateş açtı. Açılan ateş sonucu Suriye uyruklu Anna Barakat (41) olay yerinde hayatını kaybederken. Barakat'ın eşi Hasan Sevindik, Reşat Köroğlu, Mustafa Can Samırkaş ile eşi Gülsüm Gizem Tunç Samırkaş yaralandı. Saldırının ardından şüpheli, olayda kullandığı tüfekle kendisini vurdu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Saldırganın da aralarında bulunduğu toplam 5 yaralı, ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde çok sayıda dolu ve boş kartuş bulunurken, savcının incelemesi sonrasında Barakat'ın cansız bedeni cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

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Erdemli Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren durumu ağır olan adliye de icra müdür yardımcısı olduğu öğrenilen Hasan Sevindik öğleden sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sevindik'in cenazesi morgdan adli tıpa gönderilirken yapılacak işlemlerin ardından defin edilmek üzere memleketi Adana'ya gönderilmesinin planlandığı öğrenildi. Sevinç'in olayda hayatını kaybeden Anna Barakat'la 1 ay önce düğün yaparak evlendiği, ancak resmi nikah işlemleri devam ederken olayın yaşandığı ortaya çıkmıştı.