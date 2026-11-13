Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Silahlı saldırıda ölen Anna'dan geriye düğününde çekilen fotoğrafı kaldı

        Silahlı saldırıda ölen Anna'dan geriye düğününde çekilen fotoğrafı kaldı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde dün gece meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Suriye uyruklu kadının yaklaşık bir ay önce düğün yaptığı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 13:06 Güncelleme:
        Silahlı saldırıda ölen Anna'dan geriye düğününde çekilen fotoğrafı kaldı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde dün gece meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Suriye uyruklu kadının yaklaşık bir ay önce düğün yaptığı

        ve resmi nikah işlemlerinin sürdüğü ortaya çıktı. Anna Barakat'tan geriye düğününde çekilen fotoğrafı kalırken, Barakat'ın eşi Hasan Sevindik ile diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi.

        Olay, dün akşam saat 20.00 sırlarında Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde D400 kara yolu kenarında bulunan iş yerlerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerlerinin yoğun olarak bulunduğu bölgede M.F.G. (30) kaldırımda yürüyerek yanında otomobilde getirdiği tüfekle çevreye ateş açtı. Açılan ateş sonucu Suriye uyruklu Anna Barakat (41) olay yerinde hayatını kaybederken. Barakat'ın eşi Hasan Sevindik, Reşat Köroğlu, Mustafa Can Samırkaş ile eşi Gülsüm Gizem Tunç Samırkaş yaralandı. Saldırının ardından şüpheli, olayda kullandığı tüfekle kendisini vurdu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Saldırganın da aralarında bulunduğu toplam 5 yaralı, ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde çok sayıda dolu ve boş kartuş bulunurken, savcının incelemesi sonrasında Barakat'ın cansız bedeni cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

        REKLAM

        Bir ay önce düğün yapmışlar

        Olayla ilgili soruşturma sürerken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şüpheli M.F.G.'nin Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildiği bildirildi. Yaralılardan Samırkaş çifti ile Köroğlu'nun tedavisinin Mersin Şehir Hastanesi'nde, gece ameliyata alınan ve durumu ağır olan Hasan Sevindik'in tedavisinin ise Erdemli Devlet Hastanesi'nde sürdüğü öğrenildi.

        Olayda hayatını kaybeden Anna Barakat'ın yaklaşık 1 ay önce Hasan Sevindik ile Adana'da düzenlenen düğünle evlendiği ancak resmi nikah işlemlerinin devam ettiği ortaya çıktı. Geriye düğününde çekilen fotoğrafı kalan Barakat'ın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından Suriye'ye götürülmesinin planlandığı öğrenildi.

        REKLAM

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        Fon, yabancının bakışını etkilemez
        Fon, yabancının bakışını etkilemez
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Aşk iddialarını doğruladı
        Aşk iddialarını doğruladı
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"

        Benzer Haberler

        Roman çocuklar üniversite kampüsüyle tanıtıştı
        Roman çocuklar üniversite kampüsüyle tanıtıştı
        Silifke Kaymakamı Fırat gastronomi yarışmasında birinci olan öğrencilerle b...
        Silifke Kaymakamı Fırat gastronomi yarışmasında birinci olan öğrencilerle b...
        Mersin'de kasım ayında deniz keyfi
        Mersin'de kasım ayında deniz keyfi
        Silahlı saldırıda ölen Anna, 1 ay önce düğün yapmış
        Silahlı saldırıda ölen Anna, 1 ay önce düğün yapmış
        Mersin Sinema Ofisi, kenti film ve dizi yapımcılarının rotasına taşıyor
        Mersin Sinema Ofisi, kenti film ve dizi yapımcılarının rotasına taşıyor
        Yeşilay'dan Mersin İl Emniyet Müdürü Aktaş'a ziyaret
        Yeşilay'dan Mersin İl Emniyet Müdürü Aktaş'a ziyaret