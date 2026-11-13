Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Silahlı saldırıda ölen Anna, 1 ay önce düğün yapmış

        Silahlı saldırıda ölen Anna, 1 ay önce düğün yapmış

        MERSİN'in Erdemli ilçesinde Mehmet Fatih Güneş'in (30) pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü Suriye uyruklu Anna Barakat'ın (41) aynı saldırıda yaralanan 4 kişiden Hasan Sevindik (56) ile 1 ay önce düğün yaptığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 10:50 Güncelleme:
        Silahlı saldırıda ölen Anna, 1 ay önce düğün yapmış

        MERSİN'in Erdemli ilçesinde Mehmet Fatih Güneş’in (30) pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü Suriye uyruklu Anna Barakat'ın (41) aynı saldırıda yaralanan 4 kişiden Hasan Sevindik (56) ile 1 ay önce düğün yaptığı ortaya çıktı.

        Olay, dün saat 21.00 sıralarında Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Mehmet Fatih Güneş, elindeki pompalı tüfekle kaldırımda yürüyenlerin arasına girdi. İddiaya göre Güneş, hedef gözetmeksizin etrafa ateş etmeye başladı. Saçmaların isabet ettiği Suriyeli Anna Barakat, Hasan Sevindik, Gülsüm Gizem Samırkaş (38) ve eşi Mustafa Can Samırkaş (42) ile Reşat Köroğlu (36) kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli daha sonra aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı kontrolde Barakat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar girişiminde bulunan şüphelinin de arasında bulunduğu 5 yaralı ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Barakat'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

        REKLAM

        RESMİ NİKAH İŞLEMLERİ DEVAM EDİYORMUŞ

        Öte yandan, Anna Barakat ile Hasan Sevindik'in 1 ay önce düğün yaptığı, resmi nikah için ise Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği ortaya çıktı. Ayrıca, saldırgan Mehmet Fatih Güneş'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hızı saatte 90 km'yi bulacak! Marmara'da fırtına
        Hızı saatte 90 km'yi bulacak! Marmara'da fırtına
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Şef mutfağı sözlüğü
        Şef mutfağı sözlüğü
        "GLP-1 iğneleri zayıflama ilacı değil, reçetesiz satılmamalı"
        "GLP-1 iğneleri zayıflama ilacı değil, reçetesiz satılmamalı"
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        Kripto paralarda sert düşüş
        Kripto paralarda sert düşüş
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        "Çok fazla Arda Güler lazım"
        "Çok fazla Arda Güler lazım"
        "Bir soykırım yaşanıyor"
        "Bir soykırım yaşanıyor"
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Psikologların güne iyi başlamak için yaptıkları 7 şey
        Psikologların güne iyi başlamak için yaptıkları 7 şey
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"

        Benzer Haberler

        Mersin Sinema Ofisi, kenti film ve dizi yapımcılarının rotasına taşıyor
        Mersin Sinema Ofisi, kenti film ve dizi yapımcılarının rotasına taşıyor
        Yeşilay'dan Mersin İl Emniyet Müdürü Aktaş'a ziyaret
        Yeşilay'dan Mersin İl Emniyet Müdürü Aktaş'a ziyaret
        Mersin Büyükşehir Belediyesinin projeleri kentin çehresini değiştiriyor
        Mersin Büyükşehir Belediyesinin projeleri kentin çehresini değiştiriyor
        Mersinli gurbetçilere Almanya sosyal güvenlik hakları için danışmanlık hizm...
        Mersinli gurbetçilere Almanya sosyal güvenlik hakları için danışmanlık hizm...
        Mersin Valiliği:" Saldırıyı gerçekleştiren şahsın intihar girişiminde bulun...
        Mersin Valiliği:" Saldırıyı gerçekleştiren şahsın intihar girişiminde bulun...
        Pompalı tüfekle kaldırımda yürüyenlere ateş açtı ardından intihara kalkıştı...
        Pompalı tüfekle kaldırımda yürüyenlere ateş açtı ardından intihara kalkıştı...