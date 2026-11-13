Yeşilay'dan Mersin İl Emniyet Müdürü Aktaş'a ziyaret
Yeşilay Mersin Şube Başkanı Yavuz Akgül, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'ı makamında ziyaret etti.
Giriş: 13.11.2026 - 10:17 Güncelleme:
Yeşilay Mersin Şube Başkanı Yavuz Akgül, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'ı makamında ziyaret etti.
Görüşmede Akgül ve beraberindeki heyet, Yeşilay'ın faaliyetleri hakkında Aktaş'a bilgi verdi.
Aktaş da Akgül'e çalışmalarında başarı diledi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ