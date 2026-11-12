Mersin'de silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, aralarında saldırganın da olduğu 5 kişi yaralandı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, aralarında saldırganın da olduğu 5 kişi yaralandı.
Merkez Mahallesi'nde kimliği henüz öğrenilemeyen zanlı, pompalı tüfekle çevredekilere ateş açtıktan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Silahla vurulan 1 kişinin yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, aralarında ağır yaralanan saldırganın da olduğu 5 kişiyi Erdemli Devlet Hastanesine kaldırdı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.