Mersin'de silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Silahla vurulan 1 kişinin yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, aralarında ağır yaralanan saldırganın da olduğu 5 kişiyi Erdemli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, aralarında saldırganın da olduğu 5 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.