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        Akkuyu NGS'de sızdırmaz koruma kabuğunun mukavemet testleri tamamlandı

        RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) birinci güç ünitesinde, reaktör binasının sızdırmaz koruma kabuğuna yönelik mukavemet ve sızdırmazlık testlerinin tamamlandığı açıklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 13:29 Güncelleme:
        Akkuyu NGS'de sızdırmaz koruma kabuğunun mukavemet testleri tamamlandı

        RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) birinci güç ünitesinde, reaktör binasının sızdırmaz koruma kabuğuna yönelik mukavemet ve sızdırmazlık testlerinin tamamlandığı açıklandı.

        Şirketten yapılan açıklamaya göre testler 8 gün boyunca kesintisiz olarak yürütüldü. Mukavemetin kontrolü için koruma kabuğunun içindeki hava basıncı kademeli olarak 0,46 MPa seviyesine yükseltildi. Bu değer, yapının sızdırmazlığının değerlendirildiği 0,4 MPa tasarım basıncının yüzde 15 üzerinde. Basınç en yüksek seviyeye ulaştığında, koruma kabuğu yüzeyinin her bir metrekaresine etki eden kuvvet, yaklaşık 47 tonluk bir yükün ağırlığına eşdeğer. En yüksek seviyeye ulaşılmasının ardından basınç yine kademeli olarak düşürüldü. Uzmanlar tüm aşamalarda koruma kabuğunun durumunu izleyerek yapıda oluşan gerilmeleri, yük altında şekil ve boyutlarında meydana gelen değişimleri kontrol etti.

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        Test programı, sızdırmazlığın hem yüksek basınçta hem de atmosfer basıncının altındaki basınç koşullarında kontrol edilmesini öngörüyor. Test sonuçları, yapının mukavemet ve sızdırmazlık açısından tasarım gerekliliklerini tam olarak karşıladığını ve atmosfer basıncının üzerindeki iç basınca dayanabildiğini doğruladı.

        Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

        “Birinci güç ünitesinde bir dizi kontrol amaçlı test aşama aşama yürütülüyor. Ekipmanlar, yapılar ve güvenlik sistemleri kontrol ediliyor. Ünitenin ana koruyucu bariyerini başarıyla test ettik. Elde edilen sonuçlar, sızdırmaz koruma kabuğunun inşasında yapılan çalışmaların yüksek kalitesini teyit ediyor ve yakın zamanda devreye alma hazırlıklarının bir sonraki aşaması olan reaktör tesisinin soğuk ve sıcak deneme safhasına geçmemize olanak sağlıyor.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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