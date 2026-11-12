Mersin'de safran hasadı yapıldı; kilosu 900 bin TL

MERSİN’de kilosu 900 bin TL’ye kadar alıcı bulan safran bitkisinin hasadı yapıldı.

Yenişehir ilçesinde alternatif tarımsal üretimi yaygınlaştırmak ve çiftçilerin gelir kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla hayata geçirilen Değirmençay Safran Yetiştiriciliği Projesi meyvelerini verdi. Proje kapsamında Değirmençay Mahallesi’nde safran hasadı gerçekleştirildi. Hasat etkinliğine Yenişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ömer Kahyaoğlu, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarı, üreticiler ve vatandaşlar katıldı. Bölgede 2 dönümlük alanda iki üreticiyle başlayan safran üretimi, bugün 23 üreticiyle birlikte Değirmençay, Uzunkaş ve Emirler mahallelerinde toplam 12 dönümlük alana ulaştı. Piyasa değeri kilogram başına 900 bin TL olarak açıklanan safranda hedef, üretim alanlarını 24-25 dönüme çıkarmak ve Mersin'i Türkiye’nin safran üretim merkezlerinden biri haline getirmek.

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‘ÜRETİMİN ARTIRILMASI İÇİN HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ’

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, sıfır rakımdan 3 bin rakıma kadar 90 çeşit ürünün yetiştiği kentte, yerel yönetimlerin iş birliğiyle alternatif tarımın güçlendiğini ifade ederek, “Büyükşehir Belediyesi olarak tarımı sadece bir üretim faaliyeti olarak görmüyoruz. Bizler tarımı alın teri, tarımı emek, tarımı mücadele olarak görüyoruz. Üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Onlarla beraber projeler geliştirmeye, bazen köy meydanlarında, bazen kahvelerde, bazen tarlada, bazen bahçede ama her zaman üreticinin yanında ve üreticinin sorunlarına çözüm üretecek projelerle destek olmaya çalışıyoruz. Sulama borusundan, makine ekipman desteğine, fide fidan desteğinden, hayvancılık desteğine, küçükbaş hayvancılıktan büyükbaş hayvancılığa, yem desteklerinden tutun da tarımın her koluna; işte arıcılıktan 321 kilometre sahili olan denizlerinde balıkçılarımıza kadar onlara destek vermeye çalışıyoruz. Bu desteklerin hepsi aslında bin bir zorlukla, binbir emekle ürettiğiniz ürünlerin ederinde satılması veya bu üreticilerin yapmış olduğu çalışmalarda ayakta durabilmeleri için yapmış olduğumuz çalışmalar. İşte bugün Ziraat odamızın, İlçe Tarım Müdürlüğümüzün ortaklaşa yapmış olduğu bu projede de gerçekten bizler çok kıymetli buluyoruz. Üretimin 1 dekarla başlayıp 12 dekara çıkması ve bunun yıllara seri şekilde artacağına da canı gönülden inanıyorum. Bizler de bu ürünlerin tanıtılması, üretiminin artırılması amacıyla ne destek verilecekse bizler de sizlerle beraber destek olmaya, sizlerle beraber yol yürümeye hazırız” diye konuştu.

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‘BELEDİYELERİN ÜRETİME BÜYÜK KATKISI VAR’

Yenişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ömer Kahyaoğlu da yakalanan ivmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İki üreticiyle başlamıştık. Bugün yaklaşık 23 üreticimize ulaştık. Bu bizim için büyük bir başarıdır ve gurur vericidir. Özellikle yetiştiricilik yapan çiftçilerimize burada huzurunuzda teşekkür ediyorum. Bu yılda 2026 yılında yine Değirmençay’da 4 üreticimizle kesme çiçek yetiştiriciliğine başladık. İnşallah onda da önümüzdeki dönemlerde Büyükşehir ve Yenişehir belediyesinin desteğiyle belli bir sayıya ulaşacağımıza inanıyorum. Yenişehir ve Büyükşehir belediyelerimize tarıma yaptığı katkılarından dolayı şahsım ve çiftçilerim adına teşekkür ediyorum. Yalnız hem Büyükşehir'den hem Yenişehir Belediyesinden bir isteğim var. Evet, yetiştiriciliğe çok büyük destekler sağlıyorlar. Ben de diyorum ki bir tarım müdürü olarak üretimde belli bir seviyeye ulaştık, katma değeri yüksek ürünler üretecek tesislere ihtiyacımız var. Bu konuda hem Büyükşehir'in hem Yenişehir Belediyesi'nin desteklerini bekliyoruz” dedi.

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‘150 BİN ADET ÇİÇEK ÜRETTİĞİNİZDE DE 1 KİLO SAFRAN ALIYORSUNUZ’

Bölgede safran yetiştiriciliği yapan Ahmet Ata, projenin 2020’deki atıl arazileri değerlendirme hibesiyle başladığını söyleyerek, “Safran gerçekten çok önemli bir bitki. Safran zahmetli iş. Hasat dönemi yılda bir kez kasım ayında yapılır ve tane tane çiçekler toplanır, eve gelirler, evde ayıklaması yapılır. Bunların kurutulması sağlanır. İki günde üç günde kurur. Ondan sonra kavanozlara doldurur, kapalı alanda kapat kapağını 5 yıl saklayabileceğimiz bir üründür. Sonuç itibarıyla kalmıyor zaten 5 yıl. Ürettiğimiz 165 gramını burada sağlık sektöründe insanların rahatsızlıklarına göre gelip alıp gidiyorlar burada. Onun için Lokman Hekim döneminde ilaçlarının yüzde 50 veya yüzde 70 civarında yaptığı bitkisel ilaçların içine safran karıştırılırmış. 150 bin adet çiçek ürettiğinizde de 1 kilo safran alıyorsunuz. Safranın bu yılki piyasa değeri açıklandı, 900 bin TL olarak geçiyor. Ama bu toplam perakende fiyatlarda oynama olabilir. Geçen yıl burada bu meydanda yine belediye başkanımız hem sertifika töreni yaptı hem de 800 kilo civarında soğanı hibe etti. Amacımız Mersin'de 15-20 kilo safran üretmek. Bu tabii ki üç günde, beş günde, bir yılda, üç yılda olacak bir olay değil. Zamana ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

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Hasadın ardından Yenişehir Belediyesi tarafından vatandaşlara safranlı pilav da ikram edildi.