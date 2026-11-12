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        Mersin'de iki mahalleyi birbirine bağlayan yol asfaltlandı

        Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz ilçesi Camili Mahallesi ile Toroslar ilçesi Resul Mahallesi'ni birbirine bağlayan bin 200 metrelik yolda sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı. Yol çizgileri ve trafik işaretlemelerinin de yapıldığı bağlantı yolu, vatandaşların hizmetine sunuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 10:58 Güncelleme:
        Mersin'de iki mahalleyi birbirine bağlayan yol asfaltlandı

        Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz ilçesi Camili Mahallesi ile Toroslar ilçesi Resul Mahallesi'ni birbirine bağlayan bin 200 metrelik yolda sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı. Yol çizgileri ve trafik işaretlemelerinin de yapıldığı bağlantı yolu, vatandaşların hizmetine sunuldu.

        Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarını planlayan ekipler, Akdeniz ve Toroslar ilçeleri sınırında bulunan Camili ile Resul mahallelerini birbirine bağlayan yolda asfalt çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında ilk olarak bin 200 metre uzunluğundaki yolun asfalt serimine hazırlık işlemleri yapıldı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından sıcak asfalt serimi gerçekleştirilerek yolun ulaşım konforu artırıldı. Asfalt çalışmalarının ardından trafik güvenliğini artırmak amacıyla yatay ve dikey işaretlemeler ile yol çizgi çalışmaları da tamamlandı. Yenilenen yol, vatandaşların kullanımına açıldı.

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        Toroslar ilçesi Resul Mahalle Muhtarı Selçuk Karak, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Mahallemizin anayolunun asfaltı döküldü, yollarımızın çizgileri çizildi. Mahallemize tertemiz, güvenli ve konforlu girilebilecek bir yol yapıldı. Bu yolun yapımında emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.

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