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        Mersin'de "Değişim Noktası" projesinde uygulama çalışmaları başladı

        Mersin'de bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı "Değişim Noktası" projesinde uygulama çalışmaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 10:10 Güncelleme:
        Mersin'de "Değişim Noktası" projesinde uygulama çalışmaları başladı

        Mersin'de bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı "Değişim Noktası" projesinde uygulama çalışmaları başladı.

        Valilik tarafından hazırlanan proje kapsamında ilgili 15 kurum Akdeniz ilçesindeki Yeni Mahalle'de stant açtı.

        Başta bağımlılıkla mücadele olmak üzere sağlık, eğitim, güvenlik, istihdam, spor ve sosyal hizmet gibi alanlarda vatandaşlara yerinde destek sağlayacak proje ilk etapta Akdeniz ve Toroslar ilçelerindeki 3 mahallede uygulanacak.

        Mersin Valisi Atilla Toros, proje kapsamında Fasih Kayabalı Caddesi'nde açılan stantları gezdi, vatandaşlarla görüştü.

        Toros, gazetecilere, bağımlılıkla mücadelenin üzerinde durulması gereken bir konu olduğunu söyledi.

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        Bağımlılıkla mücadele etmek isteyen herkesin yanında olmak istediklerini belirten Toros, şöyle konuştu:

        "Bağımlılıkla mücadele alanında farkındalık oluşturacağız. Talepleri yerinde dinleyeceğiz, bütün birimlerimizle birlikte sahada olacağız. Arz cephesinde yürüttüğümüz başarılı çalışmaları talep cephesindeki mücadeleyle de projemizle başarıya ulaştıracağız."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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