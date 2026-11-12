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        Mersin'de yerel gıda politikaları çalıştayda ele alındı

        Mersin Büyükşehir Belediyesinin proje ortakları arasında yer aldığı, Avrupa Birliği destekli FOODGaP Projesi kapsamında düzenlenen çalıştayda, gıda güvencesi, sürdürülebilir üretim, gıda israfı ve sağlıklı gıdaya erişim konuları ele alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 11:00 Güncelleme:
        Mersin'de yerel gıda politikaları çalıştayda ele alındı

        Mersin Büyükşehir Belediyesinin proje ortakları arasında yer aldığı, Avrupa Birliği destekli FOODGaP Projesi kapsamında düzenlenen çalıştayda, gıda güvencesi, sürdürülebilir üretim, gıda israfı ve sağlıklı gıdaya erişim konuları ele alındı.

        Mersin Büyükşehir Belediyesinin proje ortakları arasında yer aldığı ‘FOODGaP Yerel Düzeyde Gıda Yönetişimi ve Politikaları Projesi’ kapsamında, ‘Mersin Yerel Gıda Yönetişimi Mevcut Durum Çalıştayı’ düzenlendi. Çalıştayda, Mersin'in mevcut gıda sistemi, gıda güvencesi, sürdürülebilir üretim ve gıda atıklarının değerlendirilmesi gibi konular ele alındı. Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen çalıştaya kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Katılımcılar, bilgi ve deneyimlerini paylaşarak yerel gıda politikalarının geliştirilmesine yönelik sorunları, ihtiyaçları ve çözüm önerilerini değerlendirdi.

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        Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen ve 36 ay sürecek olan FOODGaP Projesi ile Akdeniz Bölgesi'ndeki yerel yönetimlerin gıda politikaları geliştirme kapasitelerinin güçlendirilmesi ve farklı paydaşların karar alma süreçlerine katıldığı yönetişim modellerinin oluşturulmasının amaçlandığı belirtildi.

        "Gıdayla ilgili tüm paydaşların birlikte karar alabildiği bir model oluşturmak istiyoruz"

        Çalıştayda konuşan Daire Başkanı Selçuk Şahutoğlu, FOODGaP Projesi'nin uluslararası bir iş birliği projesi olduğunu belirterek, "Projemizin temel amacı yerel yönetimlerin gıda politikalarını geliştirme, bu anlamdaki kapasitelerini güçlendirme ve gıdayla ilgili tüm paydaşların birlikte karar alabildiği bir yönetişim modeli oluşturmak. Ben inanıyorum ki bu proje sonunda hep birlikte karar alacağız, hep birlikte yöneteceğiz ve bu projenin sonunda hedeflerimize tek tek ulaşacağız" dedi.

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        Çalıştaydan elde edilecek verilerin ilerleyen süreçte somut uygulamalara dönüştürülmesinin önemine dikkat çeken Şahutoğlu, farklı paydaşların bir araya gelerek çözüm geliştirebileceği ve bu çözümleri yerel düzeyde test edebileceği bir ‘Living Lab’ (Yaşayan Laboratuvar) oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti. Mersin'de gıda güvencesinin sağlanması, herkesin yeterli ve sağlıklı gıdaya erişebilmesi, gıda israfının azaltılması ve mevcut kaynakların daha verimli kullanılması gibi konuların çalıştayda ele alındığını belirten Şahutoğlu, amaçlarının yalnızca sorunları sıralamak değil, bu sorunların nedenlerini anlayarak ortak çözüm hedefleri geliştirmek olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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