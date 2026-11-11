Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde fidanlar toprakla buluşturuldu
Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla ormanlık alanlara fidan dikildi.
Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla ormanlık alanlara fidan dikildi.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Kaymakam Nursen Yüce, ilçe protokolü ve öğrenciler, Avcıpınarı Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, fidan dikip can suyu verdi.
- Mersin
Mersin'in Anamur ilçesinde de 2022'de orman yangınından etkilenen Melleç Mahallesi'ndeki alanda fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Kaymakam Duru, programda, yanan ormandaki ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Duru, beraberindeki protokol üyeleri ve öğrencilerle fidan dikti.
Tarsus ilçesinde de Adalet Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu.
Gülnar ilçesinde de Mollaömerli mevkisinde düzenlenen programda, 3 bin fidan dikildi.
Bozyazı ve Mut ilçelerinde de protokol üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla fidan dikim etkinlikleri gerçekleştirildi.
- Hatay
Hatay'ın Belen ilçesinde de fidan dikim töreni düzenlendi.
Halilbey Mahallesi'nde "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla düzenlenen törene, Kaymakam Onur Şan, ilçe protokolü ve öğrenciler katıldı.
Programda katılımcılar, diktikleri fidanlara can suyu verdi.
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