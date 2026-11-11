Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde fidanlar toprakla buluşturuldu

Halilbey Mahallesi'nde "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla düzenlenen törene, Kaymakam Onur Şan, ilçe protokolü ve öğrenciler katıldı.

Bozyazı ve Mut ilçelerinde de protokol üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla fidan dikim etkinlikleri gerçekleştirildi.

Gülnar ilçesinde de Mollaömerli mevkisinde düzenlenen programda, 3 bin fidan dikildi.

Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla ormanlık alanlara fidan dikildi.

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