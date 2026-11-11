Mersin'in Erdemli ilçesinde yaptırılan halı saha dostluk maçıyla açıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde kurulan halı sahanın açılışı dostluk maçıyla gerçekleştirildi.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Limonlu Mahallesi'nde 2 bin metrekarelik alanda kurulan halı sahanın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törenin ardından veteran futbol takımı ve ilçe protokolü arasında dostluk maçı oynandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, tesisin kentteki en büyük halı sahalardan biri olduğunu belirtti.

Kara, tesisin çocuklar ve gençlerin spor yapabilmeleri için kurulduğunu kaydetti.