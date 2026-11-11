Gülnar ilçesinde yangın tatbikatı yapıldı

Gülnar İtfaiyesi Amir Vekili Mehmet Ali Tuna, yaptığı açıklamada, tatbikatın başarılı bir şekilde tamamlandığını kaydetti.

Tatbikata katılanlar yangın söndürme tüplerinin kullanımı ve yangına ilk müdahale konularında pratik yaptı.

İtfaiye ekiplerince Gülnar Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen tatbikatta, hastane personeline olası bir yangın esnasında yapılması gerekenler ve tahliye yöntemleri anlatıldı.

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