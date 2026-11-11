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        Gülnar ilçesinde yangın tatbikatı yapıldı

        Mersin'in Gülnar ilçesindeki hastanede yangın tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 13:18 Güncelleme:
        Gülnar ilçesinde yangın tatbikatı yapıldı

        Mersin'in Gülnar ilçesindeki hastanede yangın tatbikatı yapıldı.

        İtfaiye ekiplerince Gülnar Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen tatbikatta, hastane personeline olası bir yangın esnasında yapılması gerekenler ve tahliye yöntemleri anlatıldı.

        Tatbikata katılanlar yangın söndürme tüplerinin kullanımı ve yangına ilk müdahale konularında pratik yaptı.

        Gülnar İtfaiyesi Amir Vekili Mehmet Ali Tuna, yaptığı açıklamada, tatbikatın başarılı bir şekilde tamamlandığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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