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        Mersin'de 35 TL'ye 3 çeşit sıcak yemek hizmeti sürüyor

        Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılında hayata geçirilen mahalle mutfakları projesi kapsamında, vatandaşlara 35 TL karşılığında 3 çeşit sıcak yemek hizmetinin sunulmaya devam ettiği bildirildi. Kent genelinde 58 noktada hizmet veren proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 4,5 milyon porsiyon yemeğin vatandaşlara ulaştırıldığı da belirtildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:03 Güncelleme:
        Mersin'de 35 TL'ye 3 çeşit sıcak yemek hizmeti sürüyor

        Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılında hayata geçirilen mahalle mutfakları projesi kapsamında, vatandaşlara 35 TL karşılığında 3 çeşit sıcak yemek hizmetinin sunulmaya devam ettiği bildirildi. Kent genelinde 58 noktada hizmet veren proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 4,5 milyon porsiyon yemeğin vatandaşlara ulaştırıldığı da belirtildi.

        Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen mahalle mutfakları projesi, dar gelirli vatandaşların sağlıklı, besleyici ve uygun fiyatlı yemeğe ulaşmasını sağlıyor. Büyükşehir Belediyesine ait aşhanelerde gıda mühendislerinin denetiminde hazırlanan yemekler, tek kullanımlık ambalajlarda vatandaşlara sunuluyor. Mahalle mutfaklarının, hafta içi her gün 16.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verdiği kaydedildi. Kent genelinde 35'i merkez ilçelerde, 18'i Tarsus'ta, 4'ü Erdemli'de ve 1'i Silifke'de olmak üzere toplam 58 noktada sürdürülen hizmet kapsamında, günlük 3 binden fazla kişiye sıcak yemek ulaştırılıyor.

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        "Bugüne kadar 4,5 milyon porsiyon sıcak yemek vatandaşın sofrasına ulaştı"

        Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görev yapan Sosyal Hizmet Uzmanı Yusuf Yazgı, mahalle mutfakları projesinin 2020 yılında hayata geçirildiğini belirterek, hizmet sayesinde dezavantajlı vatandaşların uygun fiyatlı, sağlıklı ve besleyici yemeklere ulaşabildiğini söyledi. Yazgı, "Görevli gıda mühendislerimizin hazırlamış olduğu menüler ile vatandaşımız 35 TL ücret karşılığında 3 kap sıcak yemeğe ulaşabiliyor. Vatandaşların bütçesine önemli bir destek sağlayan proje, Ekim 2026 tarihi itibariyle 35 merkez ilçe, 18 Tarsus, 4 Erdemli, 1 Silifke olmak üzere Mersin genelinde toplam 58 farklı noktada faaliyet gösteriyor. Hafta içi her gün öğleden sonra sunulan bu hizmetle, günde 3 binden fazla kişiye sıcak yemek ulaştırılıyor. Projenin başladığı günden bu yana ise yaklaşık 4,5 milyon porsiyon sıcak yemek vatandaşların sofralarında yer aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, toplumsal dayanışmayı büyütmek adına çalışmalarımızı kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.

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        Özellikle dezavantajlı grupların ve öğrencilerin projeye yoğun ilgi gösterdiğini belirten Yazgı, hizmetle vatandaşların bütçelerine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade ederek, uygun fiyatlı yemek almak isteyen vatandaşları yararlanmaya davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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