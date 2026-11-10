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        Mersin'de 10 Kasım'a özel ışıklandırma

        Mersin'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümünde bir iş merkezinin dış cephesi, Atatürk'ün portresi ve Türk bayraklarıyla aydınlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 22:33 Güncelleme:
        Mersin'de 10 Kasım'a özel ışıklandırma

        Mersin'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümünde bir iş merkezinin dış cephesi, Atatürk'ün portresi ve Türk bayraklarıyla aydınlatıldı.

        Atatürk, vefatının 88'inci yıl dönümünde Mersin'de çeşitli etkinliklerle anıldı. Yenişehir ilçesinde bulunan bir iş merkezinin dış cephesine, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla özel ışıklandırma yapıldı. Binanın dış cephesine LED ışıklarla Atatürk'ün portresi ve Türk bayrakları yansıtıldı. Gece karanlığında kırmızı ve beyaz ışıklarla aydınlatılan iş merkezi, ortaya çıkan görüntülerle dikkat çekti. Kentin farklı noktalarından görülebilen ışıklandırma, dronla havadan görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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