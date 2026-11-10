Mut'ta üreticilere küçükbaş hayvan, fidan ve solar kamera desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Mut ilçesinde düzenlenen tarımsal destek dağıtım töreninde küçükbaş hayvan, fidan ve solar kamera destekleri üreticilere ulaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilen programda, 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesi kapsamında Mut’taki 5 yetiştiriciye toplam 125 küçükbaş hayvan, 20 ton yem ve 1 yıllık aşı desteği verildi. Arıcıların güvenliğini artırmak amacıyla yürütülen Solar Kamera Projesi kapsamında ise Mut ve Gülnar Bal Üreticileri Birliği’ne kayıtlı 33 üretici desteklendi.

Bitkisel üretimin geliştirilmesi amacıyla da 21 üreticiye 630 badem, 69 üreticiye 2 bin 70 Gemlik çeşidi zeytin ve 4 üreticiye 100 alıç fidanı dağıtıldı.

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Törende konuşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Abdullah Selçuk Şahutoğlu, tarımı yalnızca üretim faaliyeti olarak değil, alın teri ve emek olarak gördüklerini belirterek, desteklerin üreticilerin maliyetlerini azaltacak ve sürdürülebilir üretimi sağlayacak şekilde planlandığını söyledi.

Şahutoğlu, "Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim" projesiyle 2026 yılı sonunda 420 yetiştiriciye ulaşmayı, 10 bin 500 küçükbaş hayvan ve 1680 ton yem desteği sunmayı hedeflediklerini kaydetti. Projede daha önce desteklenen üreticilerden alınan hayvanların yeni yetiştiricilere verildiğini belirten Şahutoğlu, böylece desteklerin kendi içinde sürdürülebilir bir döngü oluşturduğunu ifade etti.

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MutGülnar Bal Üreticileri Birliği Başkanı Ayhan Keser ise arı hırsızlıklarının son dönemde arttığını belirterek, solar kameraların üreticilere arılarını uzaktan ve 24 saat takip etme imkanı sağlayacağını söyledi.

Desteklerden yararlanan üreticiler de Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, verilen hayvan, fidan ve güvenlik kamerası desteklerinin üretim açısından önemli katkı sunduğunu ifade etti.