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        Mercan Bilim Merkezinde çocuklar bilimle buluşuyor

        Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, çocuk ve gençleri interaktif deney düzenekleri, atölyeler, planetaryum ve gökyüzü gözlemleriyle bilimle buluşturuyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 10:47 Güncelleme:
        Mercan Bilim Merkezinde çocuklar bilimle buluşuyor

        Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, çocuk ve gençleri interaktif deney düzenekleri, atölyeler, planetaryum ve gökyüzü gözlemleriyle bilimle buluşturuyor.

        10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Barış ve Kalkınma İçin Dünya Bilim Günü dolayısıyla bilim çalışmalarına dikkat çekilen merkezde, iklim değişikliği, sıfır atık, sürdürülebilir yaşam, astronomi ve çevre konularında uygulamalı eğitimler gerçekleştiriliyor.

        Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi Eğitim Koordinatörü Dr. Yonca Karslı, merkezde her gün bilim günü anlayışıyla çalışmalar yürüttüklerini belirterek, hafta içi okul gruplarına, hafta sonu ise bireysel ziyaretçilere yönelik bilim turları düzenlediklerini söyledi. Karslı, açıldığı günden bu yana merkezde 220 binin üzerinde ziyaretçiye, dış alan etkinlikleriyle de 35 binden fazla çocuk ve yetişkine ulaştıklarını ifade etti.

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        Merkezde 13 farklı temada 119 interaktif deney düzeneği bulunduğunu aktaran Karslı, Deniz Bilimleri, Astronomi ve Uzay Bilimleri, İklim ve Çevre, Fen Bilimleri, Robotik Kodlama ve Minik Mucitler atölyelerinde çocuklara uygulamalı eğitimler verildiğini kaydetti. Karslı, Türkiye’nin yüksek kapasiteli planetaryumlarından birinin de merkezde bulunduğunu belirterek, tüm bilim meraklılarını Mercan’a davet etti.

        Merkezde düzenlenen atölyelere katılan çocuklar da bilimle iç içe olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. 11 yaşındaki Ali Enver Boz, robotik kodlama çalışmalarını çok sevdiğini belirtirken, 12 yaşındaki Nefes Bilgi ise özellikle interaktif deney düzeneklerinden etkilendiğini ve bilim konusunda yeni bilgiler öğrendiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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