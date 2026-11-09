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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

        Mersin'de 1 kilo 781 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 16:35 Güncelleme:
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

        Mersin'de 1 kilo 781 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen zanlılara yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda şüpheliler H.Ş, M.Ç, M.B, A.H.T, A.M.Y, A.D. ile R.U. yakalandı.

        Zanlıların üst aramasında, araçlarında ve ikametlerinde yapılan incelemelerde 1 kilo 781 gram sentetik uyuşturucu, 129 sentetik ecza, bir miktar kokain, eroin ve esrar ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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