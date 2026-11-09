Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

Zanlıların üst aramasında, araçlarında ve ikametlerinde yapılan incelemelerde 1 kilo 781 gram sentetik uyuşturucu, 129 sentetik ecza, bir miktar kokain, eroin ve esrar ele geçirildi.

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