Mersin'de torbacılara operasyon: 7 tutuklama

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik polisinin torbacı olarak tabir edilen şüphelilere yönelik yaptığı operasyonlarda 1 kilo 780 gram metamfetamin ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi, yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şubesi ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen şüphelilere yönelik peş peşe baskınlar gerçekleştirildi. Baskınlarda 7 şüpheli yakalandı, üstlerinde ve evlerinde arama yapıldı. Aramalarda koltuk altına 3 paket halinde zulanan 1 kilo 780 gram metamfetamin ile çeşitli miktarlarda kokain, esrar, sentetik ecza ile suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 20 bin TL ele geçirildi.

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Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesi sonrasında nöbetçi mahkemeye çıkartılan 7 şüpheli de uyuşturucu madde ticaretinden tutuklanarak cezaevine gönderildi.