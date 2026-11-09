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        Mersin'de "organ bağışı" temalı resim yarışması yapıldı

        Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesince Organ Bağışı Haftası kapsamında resim yarışması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 11:33 Güncelleme:
        Mersin'de "organ bağışı" temalı resim yarışması yapıldı

        Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesince Organ Bağışı Haftası kapsamında resim yarışması düzenlendi.

        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde "Bir Bağış, Bin Umut" sloganıyla organize edilen yarışmanın ödül töreni gerçekleşti.

        Hastanenin konferans salonunda yapılan programda, dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan eserlerin sahibi 15 öğrenciye ödül verildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Prof. Dr. Mehmet Ballı, öğrencilerin kalemleri, emekleri ve duygularıyla organ bağışının önemini çok anlamlı şekilde anlattığını ifade etti.

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        Yarışmada dereceye giren öğrencilerden Ecrin Akdemir de eserinde organ bağışının hayat kurtardığını yansıtmaya çalıştığını kaydetti.

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