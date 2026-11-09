Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde Akdeniz Belediyespor, Kilis Birlikgücü Gençlik Spor'u 5-0 yendi
Profesyonelliğe Geçiş Ligi 1. Grup 4. hafta müsabakasında Akdeniz Belediyespor, sahasında Kilis Birlikgücü Gençlik Spor 5-0 yendi.
Giriş: 09.11.2026 - 11:21 Güncelleme:
Profesyonelliğe Geçiş Ligi 1. Grup 4. hafta müsabakasında Akdeniz Belediyespor, sahasında Kilis Birlikgücü Gençlik Spor 5-0 yendi.
Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Akdeniz Belediyespor ile Kilis Birlikgücü Gençlik Spor, Seyfi Ali Türkoğlu Stadı'nda karşılaştı.
Müsabaka, Akdeniz Belediyespor'un 5-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.
Mavi-beyazlı ekip, 12 takımlı grupta 4 maçta topladığı 10 puanla ikinci sırada yer alıyor.
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