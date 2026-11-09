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        Öğrenciler organ bağışının önemini resimleriyle anlattı Mersin Şehir Hastanesinde organ bağışı temalı resim yarışmasının ödülleri verildi

        Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Organ Bağışı Haftası kapsamında düzenlenen 'Bir bağış, bin umut' temalı resim yarışmasında dereceye giren ve eserleri sergilenmeye değer bulunan 15 öğrenci ödüllendirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 10:47 Güncelleme:
        Öğrenciler organ bağışının önemini resimleriyle anlattı Mersin Şehir Hastanesinde organ bağışı temalı resim yarışmasının ödülleri verildi

        Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Organ Bağışı Haftası kapsamında düzenlenen 'Bir bağış, bin umut' temalı resim yarışmasında dereceye giren ve eserleri sergilenmeye değer bulunan 15 öğrenci ödüllendirildi.

        Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen programın ödül töreni, hastanenin konferans salonunda gerçekleştirildi. Törene İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Öğretim Kurumları Şube Müdürü Ali Kanık, Başhekim Prof. Dr. Mehmet Ballı, sağlık çalışanları, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Programda organ bağışına yönelik konferans ve bilgilendirme çalışmaları ile öğrencilerin resimlerinden oluşan sergi de yer aldı. Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Uzman Dr. Nihal Deniz Bulut, öğrencilerin eserleriyle organ bağışının taşıdığı yaşam umuduna dikkat çekti.

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        Başhekim Prof. Dr. Mehmet Ballı ise gençlerin organ bağışının önemini sanat yoluyla anlattığını belirterek, toplumsal farkındalığın artırılması için öğrencilerle birlikte daha büyük adımlar atacaklarını söyledi.

        Yarışmada Piri Reis Ortaokulu öğrencisi Lerin Elmulle Taha birinci, 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu öğrencisi Taisia Astapova ikinci, Ahi Evran İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Maria H. T. Elsmour üçüncü, Perşembe Vakfı Ortaokulu öğrencisi Ecrin Akdemir ise dördüncü oldu.

        Program, hatıra fotoğrafı çekimi ve resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

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