Mersin'de kaybolan Alzheimer hastası kadın aranıyor

Jandarma ekipleri ve bölge sakinleri de arama faaliyetlerine destek veriyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, Kurtsuyu, Kışlaköy ve Hisarköy mahallelerini kapsıyor.

Mersin'in Mut ilçesinde kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası Cennet Değirmen'in bulunması için çalışmalar devam ediyor.

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