Mersin'de kaybolan Alzheimer hastası kadın aranıyor
Mersin'in Mut ilçesinde kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası Cennet Değirmen'in bulunması için çalışmalar devam ediyor.
Mersin'in Mut ilçesinde kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası Cennet Değirmen'in bulunması için çalışmalar devam ediyor.
Kurtsuyu Mahallesi'nde yaşayan Değirmen'den haber alınamaması üzerine 5 Kasım'da başlatılan arama çalışmaları sürüyor.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, Kurtsuyu, Kışlaköy ve Hisarköy mahallelerini kapsıyor.
Jandarma ekipleri ve bölge sakinleri de arama faaliyetlerine destek veriyor.
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