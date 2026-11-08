Mersin'de 70 yaşındaki kadın 3 gündür kayıp

Mersin'in Mut ilçesinde 3 gündür kayıp olduğu bildirilen 70 yaşındaki kadını bulmak için arama çalışması devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hisar Mahallesi'nden 70 yaşındaki Alzheimer hastası Cennet Değirmen’den haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine hareket geçen ekipler, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Aramaya AFAD ve jandarma ekipleri ile bölge halkı da katıldı. Hisar, Kışla, ve Zeyne çevresinde süren arama çalışmalarından şu ana kadar sonuç alınamazken, çalışmaların devam edeceği bildirildi.