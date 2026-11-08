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        Mersin'de 70 yaşındaki kadın 3 gündür kayıp

        Mersin'in Mut ilçesinde 3 gündür kayıp olduğu bildirilen 70 yaşındaki kadını bulmak için arama çalışması devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 09:22 Güncelleme:
        Mersin'de 70 yaşındaki kadın 3 gündür kayıp

        Mersin'in Mut ilçesinde 3 gündür kayıp olduğu bildirilen 70 yaşındaki kadını bulmak için arama çalışması devam ediyor.

        Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hisar Mahallesi'nden 70 yaşındaki Alzheimer hastası Cennet Değirmen’den haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine hareket geçen ekipler, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Aramaya AFAD ve jandarma ekipleri ile bölge halkı da katıldı. Hisar, Kışla, ve Zeyne çevresinde süren arama çalışmalarından şu ana kadar sonuç alınamazken, çalışmaların devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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